Velilerden geçici taşınma eylemi

Samsun’da tadilata girecek ilkokuldaki öğrencilerin geçici olarak taşınacağı ortaokulun öğrenci ve velileri iki okulun birleşerek öğrenci sayısının artması sonucu tam gün eğitimden ikili eğitime geçirilmek istemediklerini okul önünde toplanarak dile getirdi.

Samsun’da deprem tadilatına girecek olan Atakum Seyfi Demirsoy İlkokulu’nun öğrencilerinin geçici olarak Atakum Ortaokulu’nda eğitim görmeye devam edeceğini duyan Ortaokul’un öğrenci ve velileri öğrenci sayısının artacak olması nedeniyle okulun ikili eğitime geçmesini istemediklerini ellerinde ’tam gün eğitim istiyoruz’ yazılı pankartlarla okul önünde toplanarak dile getirdiler.

Öğrenci velisi Lale Berkyer, "Atakum Ortaokulumuz tam gün olarak eğitime başlamıştır. İlçemizdeki başka bir okulun deprem tadilatına girmesi sebebiyle o okulun öğrencilerinin bu okula geleceğine ve bu okulumuzun sabahcı, öğlenci olacak şekilde ikili öğretime gececiğini öğrendik. Biz çocuklarımızın tam gün öğretimden mahrum kalmasını istemiyoruz. Okulumuzdaki kurslar bundan etkilenecek. Çocuklarımız sabah 6.30’da servislere binmek zorunda kalacaklar. Ders saatleri kısalacak. Pandemi döneminde teneffüsler kısalacak. Çocukların temiz hava alması lazım. Biz okulumuzun tam gün eğitime devamını istiyoruz" dedi.

Öğrenci velisi Yücel Erengül Akman ise "Dönem içerisinde alınan karar aslında her iki okulunda etkilenmesine sebep oldu. Zira eğitim tamamen yarı yarıya indirilmiş olacak. Bizim okulumuzdaki öğrenciler çok erken saatlerde derse gelmek zorunda kalacaklar. Bu da onların akademik başarısını mutlaka etkileyecektir. Diğer okulda aynı şekilde dönem ortasında yapıldığı için aynı mağduriyeti onlarda yaşayacaklar. Bu alınan kararın daha sonra uygulanması bütün okullar adına daha uygun olacaktır. Özellikle 8. sınıf öğrencilerimiz kurslar iptal olacağı için bu süreçte onlar tamamen mağduriyet yaşayacaklar. Lütfen Milli Eğitim sesimizi duysun istiyoruz" diye konuştu.

Veliler, basın açıklamasının ardından dağıldı.