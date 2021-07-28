Validen muhtarlara aşı görevi

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Muhtarlarımızdan beklentimiz kendi mahallesinde aşısını olmamış vatandaşlarımızı tespit edip hızlı bir şekilde aşı olmasını sağlayarak sarı renkte olan görünümümüzü bir an önce mavi kategoriye çıkarmaktır” dedi.

17-24 yaş arası gençlerimize yönelik 30 Temmuz Cuma günü yapılacak olan bir günde 55 bin 555 aşı kampanyası tanıtım programı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçe kurum müdürleri ve İlkadım ilçesi muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Dağlı muhtarların aşılamada önemli rol üstlenebileceğini belirterek, “Devlet ile toplum arasında adeta köprü görevi görerek sağlıklı bir iletişimin kurulmasını sağlayan, vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğu anda ilk olarak başvuracakları kapı muhtarlarımızın kapısıdır. Muhtarlarımızdan beklentimiz kendi mahallesinde aşısını olmamış vatandaşlarımızı tespit edip hızlı bir şekilde aşı olmasını sağlayarak sarı renkte olan görünümümüzü bir an önce mavi kategoriye çıkarmaktır. Bu bağlamda aşısını olmayan tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.