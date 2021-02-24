Vali Dağlı’dan muhtarla çağrı

Muhtarlara çağrıda bulunan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Eş-dost ve akrabalara yapılan ev ziyaretleri, apartman/sitelerde ortak alanlarda buluşulması, sokağa çıkma kısıtlamalarında site ve mahalle aralarında bir araya gelinmesi gibi ihlallerin önüne geçilmesi noktasında bugüne kadar olan gayretlerinizi artırarak sürdürmeniz önem arz etmektedir" dedi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı muhtarlara seslendi. Korona virüs vakalarının artış gösterdiği Samsun’da muhtarların pandemi mücadelesinde aktif sorumluluk almasının bu mücadeleye güç katacağını belirten Dağlı, "Yaklaşık bir yıldır süren salgınla mücadelede yaşanan en ufak bir gevşemenin vakaları anında artırdığını hep birlikte teessürle müşahede ediyoruz. Bu mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak için, son dönemdeki artışların en önemli sebepleri olan kapalı mekan buluşmaları, eş-dost ve akrabalara yapılan ev ziyaretleri, apartman/sitelerde ortak alanlarda buluşulması, sokağa çıkma kısıtlamalarında site ve mahalle aralarında bir araya gelinmesi gibi ihlallerin önüne geçilmesi noktasında bugüne kadar olan gayretlerinizi artırarak sürdürmeniz önem arz etmektedir. Sizlerin bu mücadelede aktif sorumluluk almanız, tedbirleri ihlal edenleri uyarmanız, uyarıları dikkate almayanları kolluk birimlerine bildirmeniz bizlere güç katacaktır. Özellikle cenazelerde 1. derece yakınlarının dışında katılımın olmamasını temin etmeniz, taziyelerin yasak olduğunu hatırlatmanız, aşılama konusuna hassasiyet göstermeniz ve kendisi randevu alamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza yardımcı olmanız son derece faydalı olacaktır" diye konuştu.