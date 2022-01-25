Vali Dağlı: "Kış lastiği kullanılması hayati önem taşıyor"

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunmakla birlikte, vatandaşların can ve mal güvenliği için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Samsun genelinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yürütülen çalışmalarının son durumunun görüşüldüğü Karla Mücadele Değerlendirme Toplantısı Vali Zülkif Dağlı başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Karayolları 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Ahmet Sağlam, YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora ve YEDAŞ Bölge Müdürü Uğur Asan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Samsun’da da etkisini gösteren yoğun kar yağışının meteorolojik verilere göre bu geceden itibaren Samsun’un doğu kesimlerinde etkili olmasının beklendiğini belirten Vali Dağlı, bu nedenle buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini dile getirdi.

Ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunmakla birlikte, vatandaşların can ve mal güvenliği için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılmasının hayati önem taşıdığını ifade eden Vali Dağlı, güvenli trafik akışının sağlanmaya devam edilmesi ve elektrik kesintilerine hızla müdahale edilmesi başta olmak üzere hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için ilgili kurumların tüm imkanlarını seferber etmesini istedi.