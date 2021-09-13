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Vali Dağlı: “Ahilik güvenirliğin ve dürüstlüğün simgesidir”

Samsun Valisi Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Ahilik, sadece bir ticari meşguliyet değildir, manevi değerlerimizin, geleneklerimizin ve kültürümüzün muhafızı, sosyal dayanışmanın teminatı, güvenirliğin ve dürüstlüğün simgesidir” dedi.

SAMSUN 13.09.2021, 15:50
Vali Dağlı: “Ahilik güvenirliğin ve dürüstlüğün simgesidir”

Samsun Valisi Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Ahilik, sadece bir ticari meşguliyet değildir, manevi değerlerimizin, geleneklerimizin ve kültürümüzün muhafızı, sosyal dayanışmanın teminatı, güvenirliğin ve dürüstlüğün simgesidir” dedi.


Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler, Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu ve beraberindekiler, ’Ahilik Haftası’ münasebetiyle Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Ahilik Teşkilatı’nın ahlak ile sanatın ahenkli bir bileşimi olduğunu ifade eden Vali Dağlı, “Ahilik, sadece bir ticari meşguliyet değildir, manevi değerlerimizin, geleneklerimizin ve kültürümüzün muhafızı, sosyal dayanışmanın teminatı, güvenirliğin ve dürüstlüğün simgesidir. Bu vesileyle başta siz değerli esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyorum” diye konuştu.


Ziyarette Eyüb Güler tarafından Vali Dağlı’ya bir hediye takdim edildi.

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