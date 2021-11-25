banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Metroda bıçakla tehdit edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Metroda bıçakla tehdit edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Almanya’da çifte vatandaşlığa onay
Almanya’da çifte vatandaşlığa onay
TURKOVAC için onay başvurusu yapıldı
TURKOVAC için onay başvurusu yapıldı
Piyasaların gözü TCMB'nin bankalarla yapacağı görüşmede
Piyasaların gözü TCMB'nin bankalarla yapacağı görüşmede

Vali Dağlı: “3 bin 500 olan KADES indirme sayısı bu yıl 29 bine ulaştı”

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kadınlara yönelik şiddete karşı kolluk kuvvetlerinin en kısa sürede mağdurların yanına ulaştığı Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) indirme sayısının geçen yıl 3 bin 500 olduğunu, 2021 yılının ilk 10 ayında ise bu sayının 29 bine çıktığını söyledi.

SAMSUN 25.11.2021, 12:47
Vali Dağlı: “3 bin 500 olan KADES indirme sayısı bu yıl 29 bine ulaştı”

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kadınlara yönelik şiddete karşı kolluk kuvvetlerinin en kısa sürede mağdurların yanına ulaştığı Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) indirme sayısının geçen yıl 3 bin 500 olduğunu, 2021 yılının ilk 10 ayında ise bu sayının 29 bine çıktığını söyledi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Çadırı’nda program düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda kadına yönelik şiddetin azaltılmasına yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla yapılan sinevizyon gösterisi izlenildi. Program, protokol konuşmaları ve resim sergisinin gezilmesi ile devam etti.

“3 bin 500 olan KADES indirme sayısı bu yıl 29 bine ulaştı”

Programda konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Son dönemlerde maalesef kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet vakalarında artışlar yaşanabilmekte. Bunlar medyadan da takip edilebiliyor. Ancak tarihimize baktığımızda bu durumun bambaşka olduğunu görebiliyoruz. Bizim medeniyetimizde kadının yeri en yücedir. Aile kavramı kutsaldır. Çocukların önemi ve değeri büyüktür. İnşallah bunları olması gereken konumlara oturtabilmek için de mücadelemizi hep birlikte yapacağız. Birçok çalışmanın yanı sıra KADES uygulamasını önemsiyoruz. Geçen yıl Samsun’da 2020’de KADES uygulamasını indiren kadın sayımız 3 bin 500 rakamındayken, bu yıl 10 ay itibariyle 29 bin sayısına ulaştırdık. Bu indirme sayısı için büyük bir başarı ancak bununla yetinmeyeceğiz. Kadınlarımızı ve çocuklarımızı olası sıkıntılardan korumak için KADES uygulamasının önemini anlatmaya devam edeceğiz. Bu konuda bir seferberlik halindeyiz. Sadece şiddet olayı değil, olası bir sıkıntıdan korumak için de özellikle kız çocuklarımıza dönük önemli bir uygulama olduğunu biliyoruz. Uygulamada bir tuşa basıldığı andan itibaren anında en yakın polis ekibi olay yerine ulaşıyor. Polislerin tuşa basıldığı yere ulaşma süresi 4-6 dakika arasında oluyor. Bu da çok yadsınamaz ve kısa bir süre. Kadın konuk ve sığınma evleri çalışmamız var. Samsun Büyükşehir Belediyesi bu konunun üstünde duruyor. 100 bin nüfustan fazla olan ilçelerimizde de benzer bir çalışma için büyükşehir belediyemiz ile çalışıyoruz” dedi.

“KADES tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanındadır”

Programda KADES uygulamasının önemine değinen Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ise, “Kadın, ailenin ve toplumun en temel ögesi hatta öznesidir. Bu nedenle kadına yönelik şiddet insanlığa yapılmış bir ihanettir. Bu nedenle her nerede olursa olsun kadınlar bizim annelerimiz, eşlerimiz, kardeşlerimiz ve kız evlatlarımızdır. Kadınlar şiddete değil, hürmete layık olanlardır. İl Emniyet Müdürlüğü olarak kadınlarımızın şiddete maruz kalmamaları adına dün olduğu gibi bugün ve yarın da tüm imkanlarımızla var gücümüz ile kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu amaçla şiddete maruz kalmış ya da kalabilecek kadınlarımızın en kıs sürede yanlarında olabilmemiz için KADES uygulamasının telefona indirilmesini istiyoruz. KADES tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanındadır” diye konuştu.

Program konuşmaların ardından çadırda bulunan resim sergisinin gezilmesi ile sona erdi. Programa ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ve protokol üyeleri katıldı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7