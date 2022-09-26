Uzmanından doğum kontrol yöntemleri bilgilendirmesi

Doğum kontrol yöntemleri hakkında bilgi veren Opr. Dr. Sami Şahin, “Aile planlaması bireyler ya da eşlerin istenmeyen gebeliklerden sakınmalarına, iki doğum arasındaki süreyi düzenlemelerine yaş ve sosyoekonomik durumlarını göze alarak ne zaman ve ne kadar çocuk sahibi olacaklarına karar vermelerine, çocuğu olmayan eşlerin çocuk sahibi olmalarına yardım eden uygulamaların tümüdür” dedi.

Liv Hospital Samsun Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nden Opr. Dr. Sami Şahin, doğum kontrol yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Opr. Dr. Sami Şahin, “Aile planlamasının bireylerin ve çiftlerin istedikleri zamanda, bakabilecekleri sayıda çocuk sahibi olmalarıdır. Aile planlaması bireyler ya da eşlerin istenmeyen gebeliklerden sakınmalarına, iki doğum arasındaki süreyi düzenlemelerine yaş ve sosyoekonomik durumlarını göze alarak ne zaman ve ne kadar çocuk sahibi olacaklarına karar vermelerine, çocuğu olmayan eşlerin çocuk sahibi olmalarına yardım eden uygulamaların tümüdür, amaç sağlığı korumaktır. Dünyada milyonlarca kadın güvenilir, nitelikli, yeterli aile planlaması hizmetlerine ulaşamamakta ve böylece istenmeyen gebelik riskiyle karşı karşıya kalmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

Doğum kontrol hapı kullanılırken dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Şahin, “Kadınlık hormonu içeren haplar, her gün bir adet alındıgˆında kadının yumurtalıklarından, yumurta hücresinin çıkmasını engellemis¸ olur ve rahim agˆzındaki salgıları kalınlas¸tırarak spermin geçip rahme ulas¸masını önler. Kullanımı kolaydır. Düzenli kullanırsa çok etkilidir. Adet kanaması sırasındaki agˆrıyı azaltır. Adet dönemlerinin düzenli olmasını sağlar. Adet kanaması miktarını azaltarak, kansızlıgˆın önlenmesine yardımcı olur. Rahim ve yumurtalık kanserine kars¸ı koruyucudur. Kullanmaya bas¸lamadan önce kesinlikle bir sagˆlık kurulus¸una danıs¸ılması gerekmektedir. Meme kanseri veya kanser öyküsü olanlar, kalp hastalıgˆı olanlar, akut karacigˆer hastalıgˆı olanlar, halen gebe ve gebelik s¸üphesi olanlar, geçmis¸te veya halen damar hastalıgˆı olanlar ve jinekolojik kanseri olanlar bu hapları kullanmamalıdır” diye konuştu.

Opr. Dr. Sami Şahin, “Ertesi gün hapına kondom yırtılması, diyaframın yer degˆis¸tirmesi, RI·A’nın düs¸mesi, hap alınmasının unutulması, cinsel tecavüz gibi durumlarda ihtiyaç duyulur. Gebelik olus¸tuktan sonra etkili degˆildir. Düs¸ük yaptırıcı degˆildir. Tekrarlanan kullanımlar olabilir, fakat sık ve tekrar kullanımlarda koruyuculuk digˆer yöntemlere göre daha düs¸üktür. Korunmasız cinsel ilis¸kiden sonraki 72 saat içinde uygulanmalıdır. Rutin bir korunma yöntemi olarak kullanılamaz” şeklinde konuştu.

Rahim içi araçların (spiral) küçük, esnek materyalden yapılmıs¸, ilaç ya da bakır içeren bir araç olduğunu dile getiren Şahin, şu bilgileri paylaştı:

“Çok kısa bir işlem ile rahim içerisinde yerleştirilir. Sperm hücrelerinin yumurtayı döllemesini engelleyerek gebeligˆi önler. Rahim içi araç kullanımı için, isteyen kis¸iye uygun olup olmadıgˆı açısından mutlaka sagˆlık kurulus¸una danıs¸ılması ve muayene yapılması gerekmektedir. Rahim içi araç takıldıktan sonra kontrolü için belli aralıklarla doktora bas¸vurulması gerekmektedir. Cinsel ilis¸kiyi etkilemez. Bazı kadınlarda, takıldıktan sonraki birkaç ay içinde rahimde hafif kramp s¸eklinde agˆrılar ve adet miktarında artma olabilir. Gebelikten koruyucu enjeksiyonların (igˆneler) ise ayda bir ya da üç ayda bir yapılan çeşitleri vardır. Bu iğnelerin, içerdigˆi hormon ile yumurta hücresinin olus¸umu engellenerek, rahim agˆzında bulunan salgıları koyulas¸tırır, sperm geçis¸ini güçles¸tirerek gebeligˆi önler. Rahim ve yumurtalık kanserine kars¸ı koruyucudur. Adet kanaması öncesindeki gerginligˆi ve agˆrıyı azaltır, adet kanaması miktarını azaltarak, kansızlıgˆı önleyebilir. Üç aylık olanlar için yöntem bırakıldıgˆında gebeligˆin geri dönüs¸ü gecikebilir.”

Kadın için bariyer yöntem olan diyaframın, rahmin hazneye açılmıs¸ kısmını (agˆzını) örten bir kapak olduğunu vurgulayan Opr. Dr. Sami Şahin, “I·nce plastikten yapılmıs¸tır. Erkek tohum hücrelerinin hazneden rahme geçmesini engeller. Sperm öldürücü fitil, köpük, tablet vb. olan yöntem hazneye konularak, sperm hücrelerini öldüren kimyasal maddelerdir. I·lis¸kiden 10 dk önce hazneye yerles¸tirilmelidir. Cinsel yolla bulas¸an hastalıklara kars¸ı kısmen koruyucudur. Kadınlar kendi kendine uygulayabilir. Digˆer modern yöntemlere göre korucuyu etkisi düs¸üktür. Erkek için bariyer yöntem olan kondom, penise sertles¸tikten sonra takılır. Kauçuktan yapılmıştır. Çok ince bir kılıf olup, sperm hücrelerinin hücreye bos¸almasını engeller. Cinsel yolla bulas¸ıcı hastalıklardan koruyucudur. Her cinsel ilis¸kide yeni bir kılıf kullanılmalıdır. Takılırken delik, yırtık olmadıgˆına dikkat edilmelidir. Kullanım sonrasında da yırtık olup olmadıgˆı tekrar kontrol edilmeli, yırtık varsa acil gebeligˆi önleyici bir yöntem kullanılmalıdır. Kondomun yapılmıs¸ oldugˆu kauçugˆa kars¸ı alerjisi olanlar kullanmamalıdır” açıklamasında bulundu.

Opr. Dr. Sami Şahin, “Kadınlarda, yumurtalıktan çıkan yumurta hücresi, tüplerden geçerek rahme ulas¸ır. Tüpler kapatılınca, yumurta rahme geçemez ve sperm hücreleriyle kars¸ılas¸amaz ve yumurta vücut tarafından yok edilir. Erkeklerde, sperm hücreleri hayalarda meydana gelir. Tohum kanalları kapatılınca, sperm hücreleri dıs¸arı atılamaz. Vücut tarafından eritilirler. Kadınlarda tüplerin bağlanması ve erkeklerde tohum kanallarının bağlanması operasyonu, gebelikten kesin koruyan, kalıcı yöntemdir. Herhangi bir modern aile planlaması yöntemin kis¸iye uygun olup olmadıgˆının belirlenmesi açısından sagˆlık kurulus¸una danıs¸ılması ve aile planlaması danıs¸manlıgˆı alınması gerekmektedir” diyerek sözlerini noktaladı.