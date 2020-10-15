Türk Dünyası Derneği Karadeniz Bölge Başkanı Mustafa Öztürk oldu
TÜRK DÜNYASI DERNEĞİ KARADENİZ BÖLGE BAŞKANLIĞI GÖREVİNE MUSTAFA ÖZTÜRK GETİRİLDİ.
Türk Dünyası Derneği Karadeniz Bölge Başkanlığı görevine Mustafa Öztürk getirildi.
Genel merkezi Ankara’da bulunan ve yeni kurulduğu öğrenilen Türk Dünyası Derneği Karadeniz Bölge Başkanlığı görevine Mustafa Öztürk görevlendirildi. Başkan Mustafa Öztürk yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi milattan önce 8. yüzyıl tarihinde bilinen ilk Türk kavmi iskitlerden bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün Türk devletleri güçlerini dünyaya duyurmayı başarmışlardır. Kaldı ki bizi Orta Asya Çin Seddi ile durdurmak istemişler ancak başarı olamamışlardır. İstanbul’un fethi yine biz Türklere nasip olmuş ve yine bir çağ kapanıp açılmıştır. Atık Türkler bitti derken, 1919’da Samsun’da başlayan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde vermiş olduğumuz Kurtuluş Savaşı ile tüm dünyanın takdirine şahin olmuştur ve Türk milletinin sahip olduğu ve olacağı tekrar dünyaya göstermiştir. İsmini şuan sayamadığımız bir çok değerli komutanlarımız bütün Türkleri tek bir bayrak altı toplamak istemiştir. Büyük Türk Dünyası Derneğimiz tarihimizden almış olduğumuz güç, başarı ve cesaret örneği ile yola çıkmıştır" dedi.
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