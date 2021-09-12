banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Trabzon'da 4 gol var kazanan yok
Trabzon'da 4 gol var kazanan yok
Yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı belli oldu
Yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı belli oldu
Fener Sivas'a takıldı
Fener Sivas'a takıldı
13 goril Covid-19'a yakalandı
13 goril Covid-19'a yakalandı

TFF 3. Lig: Çarşambaspor: 2 - Darıca Gençlerbirliği: 2

TFF 3. Lig 2. Grup’un 2. hafta mücadelesinde Çarşambaspor, sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 2-2’lik skorla berabere kaldı.

SAMSUN 12.09.2021, 20:33
TFF 3. Lig: Çarşambaspor: 2 - Darıca Gençlerbirliği: 2

TFF 3. Lig 2. Grup’un 2. hafta mücadelesinde Çarşambaspor, sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 2-2’lik skorla berabere kaldı.



Stat: Çarşamba Şehir


Hakem: Alkan Parsak xxx, Bekir Özçelik xxx, Ahmet Deveci xxx


Çarşambaspor: Kadir xx, Oğuzhan xxx, Mete xxx, Muhammed xxx, Mustafa xxx (Ozan dk. 69 xx), Safa xx, Enver xx, Emre xxx (Hasan dk. 86 ?) , Aykut xxx, Muhammet Mustafa xxx (Abdulsamet dk. 58 xx), Ahmet Hasan xx (Fırat dk. 46 xx)


Darıca Gençlerbirliği: Ali Alper xxx, Fahrettin xxx, Fatih xxx (Furkan Safi dk. 82 ?), Ahmet xxx (Halil İbrahim dk. 82 ?), Nebi xx (Behiç dk. 67 xx), Erdem xx, Metin xx, İbrahim xx (Sefa dk. 76 xx), Tolga xxx, Atakan xx (Furkan Akın dk. 46 xx), Hüseyin xx


Goller: Muhammed Öztürk (dk. 80), Oğuzhan Yıldırım (dk. 83) (Çarşambaspor), Ahmet Özer (dk. 16 ve 54 pen.)


Sarı kartlar: Muhammet Mustafa, Abdulsamet, Aykut, Mete (Çarşambaspor), Atakan, Erdem. (Darıca Gençlerbirliği)

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Göztepe 4 5
12. Kasımpaşa 4 5
13. Antalyaspor 3 4
14. Alanyaspor 3 3
15. Sivasspor 4 2
16. Adana Demirspor 4 2
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Manisa FK 4 9
3. Eyüpspor 4 9
4. Erzurumspor 4 9
5. Ankaragücü 4 8
6. Tuzlaspor 3 7
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 2 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Man City 4 9
5. Brighton 4 9
6. Tottenham 4 9
7. West Ham 4 8
8. Everton 3 7
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 3 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Valencia 4 10
2. Atletico Madrid 4 10
3. Real Sociedad 4 9
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Real Madrid 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Osasuna 4 5
10. Rayo Vallecano 4 4
11. Villarreal 3 3
12. Levante 4 3
13. Real Betis 3 2
14. Elche 3 2
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0