Teknesiyle gölde mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı
EKİPLERE TEŞEKKÜR EDEN EYÜP ALPARSLAN, “TEKNEMLE BALIK TUTMAK İÇİN AÇILMIŞTIM. ÇAMURLU SUYA SAPLANINCA İTFAİYEDEN YARDIM İSTEDİM. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM” DEDİ.
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri balık tutarken teknesiyle gölde mahsur kalan Eyüp Alparslan’ı kurtardı.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde dün akşam teknesiyle balık tutmak için Durusu Mahallesi Fener Gölü’ne açılan Eyüp Alparslan göldeki çamurlu suda saplanarak mahsur kaldı. Bir süre kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışan Eyüp Alparslan başarılı olamayınca Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nı arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, mahsur kalan balıkçıyı saplandığı yerden kurtararak kıyıya çıkardı.
Ekiplere teşekkür eden Eyüp Alparslan, “Teknemle balık tutmak için açılmıştım. Çamurlu suya saplanınca itfaiyeden yardım istedim. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine çok teşekkür ediyorum” dedi.
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