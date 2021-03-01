Tekkeköy’de günde 200’den fazla aileye yiyecek yardımı

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, belediyeye ait aşevinden günde 200’den fazla aileye yiyecek yardımı yapıldığını söyledi.

Tekkeköy Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı belediye binasında bulunan toplantı salonunda Meclis Başkanvekili Aydın Karmil başkanlığında yapıldı. 2 gündem maddesinin görüşüldüğü mecliste gündem maddeleri daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Günde 200’den fazla aileye yiyecek sağlayan aşevine nakit bağış kabul edilmesinin yolunu açan gündem maddesi hakkında açıklamalarda bulunan Aydın Karmil, “Sosyal yardım anlamında birçok alanda hizmetlerimiz olduğu gibi aşevinde de hizmetlerimiz devam ediyor. Evinde malzemesi olsa bile bunu yemeğe dönüştürme gücü olmayan, 200 yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza günlük 2 öğün yemek gidiyor. Pandemi süreciyle alakalı da tedbir amacıyla evine gidemeyen vatandaşlar da bizlere ulaşıyor. Ayrıyeten onlara da günlük aş ulaştırıyoruz. Bunların yanı sıra sadece yaşlı, engelli ve pandemi hastalarına değil, imkanı ve sosyal güvencesi olmayan insanlara da barınma, giyim ve yiyecek anlamında yardımlarımız devam ediyor. Başkanımız Hasan Togar da bu konuda çok hassas davranıyor. Bize bu konuda yardım eden tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Meclisimizde aşevi için şartlı bağış konusunda bir madde de görüşüldü. Söz konusu madde ile yeni bir banka hesabı açılacak. Sadece sosyal yardım amacıyla kullanılmak üzere bu hesaba sosyal yardımda kullanılması için para yatırabilecekler” dedi.