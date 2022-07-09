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Tartışmada tabanca ile ateş eden şahsa adli kontrol

Samsun’un Bafra ilçesinde çıkan tartışmada silah kullanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN 09.07.2022, 18:57
Tartışmada tabanca ile ateş eden şahsa adli kontrol

Samsun’un Bafra ilçesinde çıkan tartışmada silah kullanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.Ş., aralarında alacak-verecek konusunu görüşmek için M.H.’nin iş yerine gitti. Burada yaşanan tartışma üzerine M.A.Ş. tabanca ile 5 el ateş etti. İş yerine kaçan M.H.’ye şans eseri kurşunlar isabet etmedi. Olay sonrası kaçan M.A.Ş. daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine gelerek teslim oldu.

Şüpheli bugün çıkarıldığı Bafra Adliyesinde mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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