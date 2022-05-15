Tamamlanan Subaşı Mekanik Otoparkı’nda test süreci sürüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 2 katlı Mekanik Otopark inşaatı tamamlandı. Mekanik sistemin test süreci sürüyor. Sürücülerin el değmeden araç park etmesine olanak sağlayan sistem en kısa sürede hizmete alınacak.

Subaşı Meydanı’na Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 2 katlı mekanik otopark açılış için gün sayıyor. Tamamen otonom bir sistem ve hız- enerji verimliliği yüksek yazılımla hizmet verecek otoparkta, bir aracın getirilme süresi 3 ile 5 dakika arasında olacak. Şu anda test aşamalarının yapıldığı otoparkın hizmete girmesi ile birlikte bölgede yaşanan trafik karmaşası da son bulacak.

“Yerli teknoloji kullanıldı”

Otoparkta, bir aracın getirilme süresi de yine 3 ile 5 dakika arasında olacak. 24 saat güvenlik kameraları ile izlenebilecek otopark; en son teknolojiye göre tasarlandı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Toplam 1472 metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz Subaşı Mekanik Otoparkı’ nda inşaat çalışmaları tamamen bitti. Test aşamaları sürüyor. Otopark yapısı tam otomatik mekanik sistem olup 2 katlı inşa edildi. Buranın mühendislik, tasarım, yazılım, imalat ve uygulamasında da yerli teknoloji kullanıldı” dedi.

Başkan Demir, “Otopark, sürücülerin araçlarını el değmeden park etmelerine olanak sağlayan bir sistem ile çalışacak. Bu proje ile Samsun’a hem şehircilik anlamında estetik bir katkı sağlayacak hem de hemşerilerimize teknolojik, pratik, ekonomik ve güvenilir bir çözüm sunmuş olacağız” diye konuştu.

Test aşamaları devam eden otoparkın çevre düzenleme çalışmalarının bitirilmesinin ardından hizmete girmesi planlanıyor.