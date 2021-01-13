Şoförler karona virüs testinden geçiriliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı koordinesinde tüm kent içi dolmuş, otobüs ve tramvay sürücülerine korona virüs testi yapılıyor.

Samsun’da İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı Kararı doğrultusunda tüm kent içi toplu ulaşım şoförlerine korona virüs testi yapılmasına karar verildi. Her gün binlerce yolcunun taşındığı ve vatandaşlarla yakın temasta olan toplu taşıma araçlarını kullanan sürücüler için harekete geçildi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’nın koordinesinde yapılacak korona virüs testlerine Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün başlandı. Yaklaşık 3 bin şoför ve 80 vatmanın görev yaptığı, günde ortalama 240 bin yolcunun taşındığı Samsun’daki tüm şoförler, tek tek teste alındı. Belirli periyotlarla yapılacak testler önümüzdeki hafta tamamlanacak.

Hayatın olmazsa olmazı sayılan toplu taşımacılık sektöründe maske, mesafe ve hijyen kurallarının uygulandığı, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından da sık sık denetimlerin yapıldığı kentte, sürücülere yapılan bu uygulama olumlu karşılandı.