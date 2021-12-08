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’Skolyoz çocuklarda ihmale gelmez’

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. İbrahim Akkurt, skolyozun, çocuklarda görülmesi halinde ihmal etmeden en kısa zamanda muayene edilip skolyoz grafisi ile takibe alınması gerektiğini söyledi.

SAMSUN 08.12.2021, 14:06
’Skolyoz çocuklarda ihmale gelmez’

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. İbrahim Akkurt, skolyozun, çocuklarda görülmesi halinde ihmal etmeden en kısa zamanda muayene edilip skolyoz grafisi ile takibe alınması gerektiğini söyledi.

Günümüzde yaygın olarak görülen bir problem olan, omurganın sağ ya da sol tarafa doğru eğrilmesi ile karakterize olarak vücutta farklı sağlık sorunlarını da ortaya çıkarabilen skolyoz hakkında bilgi veren Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. İbrahim Akkurt, "Skolyoz, halk arasında kamburluk ameliyatlarının özelliği genç yaşlarda hastanın omurgasındaki açılanma artmaya başlar. Hasta ilerleyen yaşlarda eğer fizik tedavi, spor, egzersizler ile düzelemezse kalp, akciğer, böbrek gibi diğer organlara bası yapmaya başlamadan önce cerrahi işlemin yapılması gerekmektedir. Her hasta için hemen ameliyat olması gerekli diyemeyiz” dedi.

Tedavi sürecinden bahseden Opr. Dr. İbrahim Akkurt, “Öncelikle hastanın genel durumuna bakılarak, açısı az olup, organa baskısı fazla ise ameliyat edilmesi gerekir. Ama açısı fazla, organa basısı yok ise ameliyat edilmemektedir. Ameliyat kararının alınabilmesi için hastanın durumuna bakılarak skolyoz grafileri ile takip edilmesi açılanma arttığı zaman en kısa zamanda durum değerlendirilerek cerrahi işlemin yapılması gerekmektedir. Skolyoz ameliyatları, riskli ameliyatlardır. Bu riskleri biraz azaltabilmek için ameliyatlarda nöromonitör cihazı kullanılır. Nöromonitör cihazı hastanın omurgasından bel, bacaklara ve kola giden bütün sinirleri ameliyat esnasında görüntüleyebilir. Aksi bir durum olduğunda cihaz uyarı vererek ameliyatın yönünü ve yöntemini değiştirilmesi sağlanır. Skolyoz ameliyatları yüz güldürücü ameliyatlardır. Genç hastaya da erişkin yaştaki bütün hastalara da yardımcı olunabilmektedir” diye konuştu.

“Skolyoz çocuklarda ihmale gelmez”

Hastalığın özellikle çocuklarda ihmal edilmeyecek bir sağlık sorunu olduğunun altını çizen Akkurt, “Skolyoz konusunda eğer çocuklarda görüldüyse ihmal etmeden en kısa zamanda muayene edilip skolyoz grafisi ile takibe alınması önerilmektedir. Skolyoz ameliyatı yapıldıktan sonra aynı gün hasta yürütülmektedir. Hastalar ameliyat sonrası hastanede 3 ile 4 gün tedavi altında takip edilmektedir. Hasta ameliyattan 1 gün sonrasında kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. 3-4 gün sonrada yapılan bilgilendirmeler ve ilaçları ile evine taburcu edilmektedir. Hasta 15 gün sonra kontrol için hastaneye gelmektedir. 1 ay sonrasında ise hasta genel yaşamına dönmektedir.”

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