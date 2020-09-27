‘Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider Projesi’ne Vezirköprü damgası

SAMSUN (İHA) – Bu yıl beşincisi düzenlenen "Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider Projesi”ne Vezirköprü’de bulunan okullar damgasını vurdu.

Kanserin de diğer hastalıklar gibi bir hastalık olduğu gerçeğini vurgulamaya çalışarak, ilkokul öğrencileri tarafından büyüklerin sağlıklı kalmaları için kanser tarama merkezlerine yönlendirilmelerini amaçlayan ve bu yıl beşincisi düzenlenen “Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider Projesi”nde Vezirköprü’de bulunan okullar farkındalık oluşturdu.

Samsun’da bulunan 177 ilkokuldan 681 öğrencinin katıldığı proje kapsamında toplamda 3 bin 606 kişi tarama merkezlerine yönlendirildi. Vezirköprü’de bulunan ilkokul öğrencileri tarafından da yoğun katılım sağlanan Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider Projesi, ilkokullar arası yönlendirme yarışmasında toplamda 9 öğrenciye bisiklet, 6 öğrenciye kitap seti, 3 öğretmene tablet ve 3 okula spor seti ödül olarak verilirken Vezirköprü okulları, öğretmen ve öğrencileri tarafından alınan dereceler ve kazanılan ödüller şu şekilde sıralandı:

Öğrenciler Arası Yönlendirme Yarışması kapsamında il ikincisi Mehmet Paşa İlkokulu’ndan Melek Serra Bayram oldu. İl üçüncüsü Akören İlkokulundan Fahrettin Uzun, il altıncısı Mehmet Paşa İlkokulu’ndan Deniz Geyik, il yedincisi Akören İlkokulu’ndan Şerife Naz Gül ve il dokuzuncusu da Mezra İlkokulu’ndan Mustafa Kartal olurken bu öğrenciler bisiklet hediyesi kazandı. İl 12’cinsi olan Oymaağaç İlkokulu öğrencisi Ali Karaipek ise kitap seti hediyesi kazandı.

Öğretmenler Arası Yönlendirme Yarışmasında Mehmet Paşa İlkokulu’ndan il ikincisi Azmi Elikara ve Akören İlkokulu’ndan il üçüncüsü Elif Atıcı tablet hediyesi kazandı.

Okullar Arası Yönlendirme Yarışması’nda ise il birincisi Akören İlkokulu ve il üçüncüsü Mezra İlkokulu spor seti kazandı.

Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de projeye katılan tüm öğrencilere hassasiyetleri nedeniyle teşekkür edip, ödül alan tüm okulları, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.