Şehit annesi Bedriye Hamlı: "Anneler Günü beni çok üzüyor"

Anneler Günü’nü şehit oğlunun mezarı başında geçiren Samsunlu Şehit Astsubay İlhan Hamlı’nın annesi Bedriye Hamlı (85), "Keşke bugün Anneler Günü olmasaydı, Anneler Günü beni çok üzüyor” dedi.

18 Nisan 1992’de Iğdır Pamuk Geçidi mevkisinde 3 astsubay arkadaşı ile birlikte PKK terör örgütünün yol kesme eyleminde şehit düşen Samsunlu Şehit Astsubay İstihkam Teknisyen Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı’nın annesi Bedriye Hamlı, Anneler Günü’nü şehit oğlunun mezarı başında geçirdi. Şehit oğluna dualar okuyan Bedriye Hamlı, oğlunun mezar taşına sarıldı. Anneler Günü’nde şehit evladının ziyaretine gelemeyen annelerin yerine de Asri Mezarlık Şehitliği’nde yatan şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek onlara da dua etti.

Anneler Günü’nün şehit anneleri üzdüğünü belirten Bedriye Hamlı, "Bizim için bu dünyada anneler günü yok artık. Her şehit annesi gibi anneler günü beni de çok üzüyor. Evladınız kara toprağın kara bağrında yatıyorsa sizin için anneler gününün ne anlamı var ki, üzüntüden başka. Mavi gözlü paşamı ziyarete geldim. Mezarını temizledim, toprağını saçlarını okşar gibi okşadım. Mezar taşına dokundum ona sarılır gibi mezar taşına sarıldım, şehitlikte evladımın kokusunu sıcaklığını her şeyini aradım. Şehitlikteki huzuru hiçbir yerde bulamıyorum. Anneler Günü’nde şehitlikte oğlumun mezarı başında olmak ,onunla dertleşmek bir anne olarak beni rahatlatıyor. 29 yıldır şehit oğlumun yokluğuna alışamadım, onu çok özlüyorum. Ahirette kavuşacağımız günü bekliyorum. Ben 29 yıldır anneler günü hiç gelmesin istiyorum. Çünkü üzüntüm çok artıyor" dedi.

Evlatlara da annelerin kıymetinin bilinmesi tavsiyesinde bulunan Hamlı, "Anneler Günü’nde annesi hayatta olanlara bir tavsiyem var. Nerede olursanız olun ama annelerinizi unutmayın, onları mutlaka arayın. Onlara vereceğiniz en güzel hediye onlara sesinizi duyurmaktır. Hiç bir pırlanta sizin sesinizden daha değerli değildir. Benim şehidim gurbetteydi. Onun yaşadığı yıllarda cep telefonu bile yoktu. Anneler Günü’nde beni sabit telefondan arardı, sesini duyunca çok mutlu olurdum. Bunun ne demek olduğunu anne olmayan bilemez. Keşke oğlum hayatta olsaydı da bu anneler gününde yine beni telefonla arasaydı, annem diyen sesini duyardım. Ben bilirdim ki o vatanı bekliyor, bundan çok mutlu olurdum" diye konuştu.