SBB Başkanı Demir: “Kentsel dönüşüm tamamlandığında bambaşka bir Samsun fotoğrafı göreceğiz”

Samsun Büyükşehir Belediye(SBB) Başkanı Mustafa Demir, kentsel dönüşüm projelerinin ‘şehrin geleceği’ olduğunu vurgulayarak, her birinin tamamlanma aşamasına geldiği söyledi.

Samsun’un dört bir yanında devam eden kentsel dönüşüm projelerinin tek tek tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Başkan Mustafa Demir, konuk olduğu bir programda kentsel dönüşüm projeleri tamamlandığında Samsun’un siluetinin değişeceğini vurguladı. Başkan Demir, şehrin tüm dinamikleriyle birliktelik içerisinde çalıştıklarını ifade ederek, “Türkiye’de bunu en iyi başaran illerden birisiyiz” dedi.

Saathane’deki tarihi doku ortaya çıkarıldı

İlkadım ilçesindeki Saathane Meydanı’nda dönüşüm çalışmalarının aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Başkan Demir, "Saathane Meydanı, Samsun’un ana unsurlarından biri. O nedenle oradaki projeyi çok önemsedik. Çalışmaları da inşallah bu yıl içinde tamamlayacağız. Proje içerisinde bir de Sümbül Konağı inşa edeceğiz. Taşhan ile yol arasında kalan bölgede çok güzel bir yapı olacak. Çay ocakları denen bölgeyi de 2.etapa dahil ettik. Orada da kamulaştırma görüşmeleri devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında Saathane tarihi ve ticari yapısıyla gerçek kimliğine kavuşmuş olacak" diye konuştu.

İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi ve Canik Yeni Mahalle’de kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Demir, “Dönüşüm, Kadıköy, Hastanebaşı ve Zeytinlik Mahallesinde de devam edecek. Bu mahallelerde de görüşmeler yapılıyor. Tüm mahallelerde beklenen dönüşümü, vatandaşlarımızı da mağdur etmeden gerçekleştireceğiz. Kentsel Dönüşüm Projeleri tamamlandığında bambaşka bir Samsun fotoğrafı göreceğiz" ifadelerini kullandı.

“Toybelen’de altyapı ve ulaşım sorunu yaşanmayacak"

Toybelen Sanayi Sitesi’nin altyapı ve ulaşım sorununa değinen Başkan Demir, “Burada Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Toybelen Sanayi Sitesi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 2023 sonuna kadar Gülsan Sanayi Sitesi’ni Toybelen’e taşımayı hedefliyoruz. Toybelen’de kaba inşaat çalışmaları tamamlandığında biz altyapıya başlayacağız. Esnafımız Toybelen’e taşındığında altyapı ve ulaşım noktasında hiçbir sorun yaşamayacak. Taşınma tamamlandığında Gülsan Sanayi Sitesi’ni yıkıp orada muhteşem bir meydan inşa edeceğiz. O bölgenin adeta çehresi değişecek” dedi.

Samsun’da projelerin hayata geçmesinde çok güzel bir sinerji olduğunu da dile getiren Demir sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Biz ortak akla önem veren bir anlayışın mensubuyuz. Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Hanım, milletvekillerimiz, ilçe belediye başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız ve bu şehrin tüm dinamikleriyle birliktelik içerisinde Samsun için çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Sanıyorum ki, Türkiye’de bunu en iyi başaran illerden birisiyiz.”