Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) düzenlediği ‘Sanayide Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi’ konulu söyleşi çevrimiçi olarak gerçekleşti. Söyleşinin moderatörlüğünü Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çevre Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Yüksel Ardalı yaptı.

Etkinliğe; Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun TSO Dış İlişkiler Müdür Yardımcısı Esma Deniz, Prof. Dr. Nilgün Cılız, OMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özaydın, Mehmet Emin Okutan ve Dr. Orkun Kaymakçı konuşmacı olarak katıldı.

Çevrimiçi düzenlenen konferans Samsun TSO Dış İlişkiler Müdür Yardımcısı Esma Deniz’in açılış konuşmasıyla başladı. Etkinliğe katılan Samsun TSO yönetim kurulu başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Üretim hizmet süreçlerinde her anlamda yüksek verimlilik sağlayacak ve sürdürülebilir kalkınmaya hizmet edecek döngüsel ekonomi modelini benimsemeliyiz. Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerimizin dijitalleşme konusunda yetkinliklerini arttırarak rekabet sürecinde güçlenmelerini hedefliyoruz. Samsun Export Sanal Fuarı kapsamında üyelerimizin çalışmalarına hizmet edecek webinar teknolojisini daha da geliştirmeyi ve ilerletmeyi amaçlıyoruz” dedi.

“Yeni fikirlerin üretilmesi önemli”

Programın moderatörlüğünü gerçekleştiren Prof. Dr. Yüksel Ardalı ise küresel iklim değişikliği, nüfus artışı ve sınırlı kaynak baskılarıyla karşı karşıya olunduğunu, Kovid-19 salgını ile mücadele ettiğimiz yeni bir dünya düzeninden bahsedilmeye başlanıldığına dikkat çekti. Ardalı, döngüsel ekonomi modelinin pandemi koşullarıyla gittikçe derinleşen ekonomik krizden zarar gördüğünü ve çevresel olarak bu süreçten çıkış için yeni fikirlerin üretilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Sözlerine şu ifadelerle devam eden Prof. Dr. Ardalı, “Ulusal ölçekte döngüsel ekonomi uygulamalarına dair potansiyelin ve faklı sektörler arası iş birliği imkanlarının ulusal kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemlidir. Hepimizin şimdiye kadar kullandığı al kullan at dediğimiz lineer ekonomi model yerine atıkların kaynak olarak değerlendirildiği, tekrar ekonomik fayda getirecek ürünlere dönüştürüldüğü döngüsel ekonomi iş modelleri gelişmeye ve yaygınlaşmaya başladı” diye konuştu.

Konuşmacılardan Prof. Dr. Nilgün Cılız, döngüsel ekonomi ve yaşam döngüsü için genel atıkların kaynağında azaltılması, oluşumunun önlenmesi, yönetilmesi ve temiz üretim çalışmalarının yaygınlaştırılması gerektiğine değindi. Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özaydın da Döngüsel Ekonominin Bütüncül ve Evrimsel Açıdan Ele Alınması başlıklı sunumuyla döngüsel ekonominin üç boyutlu modeline sunumunda yer verdi.

Mehmet Emin Okutan ve Dr. Orkun Kaymakçı’nın konuşması ile söyleşi sona erdi.