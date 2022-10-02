Samsunlu Çerkes gecesi ve Gülcan Altan konseri

Samsun’da Çerkes kültürünü yaşatmak ve aralarındaki bağları güçlendirmek amacıyla düzenlenen gecede sanatçı Gülcan Altan sahneye çıktı.

Adige Kültür Derneği ile Nart Gençlik ve Spor Kulübü tarafından organize edilen Çerkes gecesi, Vedat Türkali Kültür Merkezi’nde yapıldı. Geceye, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Adige Kültür Derneği Başkanı Hatice Özer, Samsun’daki Çerkesleri katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Adige Kültür Derneği Başkanı Hatice Özer, Samsun’un kültürel ve sanatsal yaşamına da katkıda bulunmak ve Çerkes kültürünü tanıtmak amacıyla böyle bir programı düzenlediklerini söyledi. Geceye katılarak destek verenlere teşekkür eden Özer, yapılan her etkinlikle Çerkeslerin arasındaki bağın daha da güçlendirildiğini, bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini söyledi.

Yapılan konuşmanın ardandan söylenen Çerkes müziği eşliğinde Çerkeslerin gelenek ve göreneklerinin anlatıldığı halk dansları gösterileri yapıldı. Gecede sahneye çıkan sanatçı Gülcan Altan, Adigece, Abhazca ve Türkçe şarkılar seslendirdi.

Bütün halkların barış içinde kol kola yaşaması gerektiğini belirten Gülcan Altan, bu konuda Türkiye’nin bir mozaik olduğuna dikkat çekti. Samsun’un baba vatanı olduğunu belirten Altan, Samsun’daki Çerkeslerle buluşmasına vesile olanlara teşekkür etti. "Çarşamba’yı Sel Aldı" türküsü ile konserini tamamlayan Altan’nın kendisinin kaleme aldığı "Boyun Eğme" adlı eserine davetlilerle eşlik etti.

Gecede, Çerkes kültürü ve tarihine ilişkin sunum da yapıldı.