Samsun’dan deprem bölgelerine yardım yağmuru

SAMSUN (İHA) – Samsun’dan depremden etkilenen illere çok sayıda ekipman ve ekip yardımı yapıldı.

Türkiye’nin birçok ilinde yıkıma neden olan depremler gündelik hayatı olumsuz etkiledi. 7 gün milli yas ilan edilen Türkiye’de deprem bölgelerine yardım için seferber olundu. Samsun Valiliği ve kurumları da depremin etkili olduğu bölgelere yardım gönderdi. Valilikten yardımlarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Samsun AFAD 11 araç, 1 otobüs, 33 personel, Birlik Müdürü, 98 gönüllü ve 2 canlı arama köpeği Osmaniye ilimize gönderilmiştir. 1 adet Mobil koordinasyon tırı, 1 personel Kilis’e doğru yola devam etmektedir. 27 tır ile 5760 adet katlanır yatak 720 adet 16.5 m2 çadır Kahramanmaraş iline sevk edilmek üzere yola çıkmıştır. 2 personel ve 1 kurtarma malzemeleri yüklü kamyon Osmaniye’ye gitmek üzere birliğimizden yola çıkmıştır. AFAD gönüllüleri 89 kişi 2 otobüs ile Kahramanmaraş Elbistan’a destek için yola çıkmıştır. Vezirköprü Yerel Destek Ekibi 47, İlkadım Yerel Destek Ekibi 40 kişi, Canik Yerel Destek Ekibi 20 kişi toplamda 107 Yerel Destek Ekibi Elbistan’a gitmek üzere yola çıkmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Diğer yardım grupları hakkında da bilgilerin yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kızılay Samsun Afet Merkezinden 2 personel bir pikap araçla Samsun’dan Maraş için yola çıktı. (Bafra depodan 4 personel görevlendirildi. Aşevi aracından ayrı olarak) Deniz Polisi 1 araç 4 dalgıç personel Kahramanmaraş ilimize yola çıkmıştır. Emniyet Müdürlüğünden 7 araç, 21 asayiş polisi Kahramanmaraş iline hareket etmiştir. 1 otobüs 50 personel Malatya’ya gitmek için yola çıkmıştır. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 3 UMKE, 1 UMKE müdahale aracı 5 adet ambulans 1 pajero ambulans, 1 mobil komuta, sağlık 11 araç 35 personel iki ekip hazır beklemektedir. 1 araç, 2 personel, 1 jeneratör Hatay iline, 1 araç, 3 personel Gaziantep iline, 1 araç, 2 personel, 3 jeneratör Malatya iline 1 araç, 3 personel Adıyaman İline, 1 araç 2 personel Gaziantep İline, TT Arama Kurtarma Ekibi olarak 12 personel, 4 araç, 1 mobil jeneratör, 1 kırıcı Kahramanmaraş iline, 7 personel, 1 uydu mobil aracı, 1 adet karasal mobil araç, 1 adet kamyonet ve 5 adet jeneratör Kahramanmaraş iline gönderilmiştir. Samsun Samgaz’da ekipler hazır talep yok. YEDAŞ 3 kişilik ekip hazır talep yok. 3 vakıf aracı 2 aysa aracı 13 personel görevlendirilmiştir Hatay’ a görevlendirilmiştir. 162 Adet tır hazır beklemektedir. 5 araç 15 kişi Gaziantep bölgesi için görevlendirilmiştir. 15 personel 3 araç Osmaniye bölgesine gitmek üzere çıkış yapmıştır. Karayolları iş makinaları hazır talep yok. DSİ 1 beko 1 treyler 1 öncü araç 1 akaryakıt tankeri yola çıkmıştır. Jandarma 5 araç, 46 personel, 1 kadavra köpeği saat 11.42 da Kahramanmaraş’a gitmek üzere yola çıkmıştır. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden 4 iş makinası 1 tanker, 2 kamyon 47 personel Kahramanmaraş, 7 personel, 7 iş makinası Gaziantep, 5 personel, 4 iş makinası Osmaniye iline gitmek üzere yola çıkmıştır. SASKİ’den 2 araç, 2 jeneratör, 1 su tankeri, 9 personel Osmaniye’ye gitmek üzere yola çıkmıştır.”