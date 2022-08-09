Samsun’da yasa dışı kenevir eken 1 kişi tutuklandı

Samsun’da yasa dışı kenevir ektiği iddiasıyla jandarmanın takibi sonucu gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesi Gökçeçakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Ağcagüney Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu M.Ü.(46) adlı şahsın ikametine ve fındık bahçesine operasyon düzenledi. Yapılan aramada fındık bahçesinde ekili 55 kök kenevir bitkisi ile 300 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ü., "yasa dışı kenevir ekmek" suçundan bugün Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Ü. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.