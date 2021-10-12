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Samsun’da turizme ağırlık verilecek

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı Samsun’un, başta kültür, termal, sağlık ve spor turizmi alanları olmak üzere ciddi potansiyelinin olduğunu söyledi.

SAMSUN 12.10.2021, 22:07
Samsun’da turizme ağırlık verilecek

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı Samsun’un, başta kültür, termal, sağlık ve spor turizmi alanları olmak üzere ciddi potansiyelinin olduğunu söyledi.

İl Turizm Tanıtım ve Geliştirme Koordinasyon Kurulu toplantısı Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İl Turizm Tanıtım ve Geliştirme Koordinasyon Kurulu’nun, Samsun’a turizmde bir marka haline gelmesi ve tanıtılması noktasında önemli bir misyon üstlendiğini dile getiren Vali Dağlı, alınacak kararlar ve yürütülecek çalışmalarla Samsun’a turizm anlamında önemli katkılar verileceğine inandığını belirtti. Samsun’un, başta kültür, termal, sağlık ve spor turizmi alanları olmak üzere ciddi potansiyelinin olduğunu dile getiren Vali Dağlı, bu potansiyelin tanıtılması, sektörün il ekonomisindeki payının artırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerini söyledi.

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