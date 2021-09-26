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Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

SAMSUN 26.09.2021, 20:45
Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 22. kilometresi Mahmutlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Yılmaz idaresindeki 34 SR 6211 plakalı otomobil ile Bayram Aydın yönetimindeki 41 N 3888 plakalı panelvan kamyonet çarpıştı. Kazada, Esma Nur Aydın (18) yaralandı. Yaralı genç kız 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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