Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 22. kilometresi Mahmutlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Yılmaz idaresindeki 34 SR 6211 plakalı otomobil ile Bayram Aydın yönetimindeki 41 N 3888 plakalı panelvan kamyonet çarpıştı. Kazada, Esma Nur Aydın (18) yaralandı. Yaralı genç kız 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.