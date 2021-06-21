banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'de yargılanmak istiyor
Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'de yargılanmak istiyor
Aziz Yıldırım'dan flaş karar!
Aziz Yıldırım'dan flaş karar!
Dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı
Dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı
Altın alacaklar dikkat!
Altın alacaklar dikkat!

Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun’un Alaçam ilçesinde meydana trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

SAMSUN 21.06.2021, 22:21
Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun’un Alaçam ilçesinde meydana trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Eroğlu’nun kullandığı 55 BFR 61 otomobil ile Mehmet Keçeli (64) idaresindeki 16 BGC 19 plakalı hafif ticari araç ile Habilli mevkisindeki kavşakta çarpıştı. Kazada yaralan 55 BFR 61 otomobil sürücüsü Ali Eroğlu, 16 BGC 19 plakalı hafif ticari araç sürücü Mehmet Keçeli ve araçta yolcu olarak bulunan Şadiye Keçeli olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan otomobil sürücüsü Ali Eroğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
banner486
Yorumlar (0)
22°
açık
banner493