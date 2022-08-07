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Samsun’da silahlı saldırı: 2 yaralı

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

SAMSUN 07.08.2022, 12:17
Samsun’da silahlı saldırı: 2 yaralı

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.Y. ve E.G. yaralandı. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan E.Y., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, E.G. ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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