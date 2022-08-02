Samsun’da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Samsun-Ankara karayolu Yibitaş Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp Can G. idaresindeki 06 CNC 493 plakalı otomobil, marketten alışveriş yapıp yolun karşısına geçmek isteyen 60 yaşındaki Saniye Bostan’a çarptı. Kazada ağır yaralanan Saniye Bostan ambulansa Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saniye Bostan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.