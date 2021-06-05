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Samsun’da otomobil orta refüje çıktı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin refüje çıktığı kazada 1 kişi yaralandı.

SAMSUN 05.06.2021, 17:59
Samsun’da otomobil orta refüje çıktı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin refüje çıktığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un İlkadım içesi Derecik Mahallesi Samsun-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza A. idaresindeki 55 ADH 562 otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bordür taşlarına çarparak refüje çıktı. Kazada yaralanan araç sürücüsü, 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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