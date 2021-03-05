Samsun’da o mahalle de kızardı

Samsun’un Bafra ilçesinde hiç pozitif vakaya rastlanmayan Göltepe Mahallesi de vaka görülmesiyle kızardı.

400 nüfuslu Göltepe Mahallesi’nde, Türkiye’de görülen ilk pozitif vakadan yakın zamana kadar hiç korona virüs vakasına rastlanmamıştı. Korona virüs vakasına rastlanmaması duyanları şaşırtıyordu. Mahallenin bu başarısının arkasında ise tedbir yatıyordu.

Karadeniz Bölgesi’nde son günlerde vaka sayılarının artması ile hiç vaka görülmeyen mahallede de 6 kişinin testi pozitif çıktı.