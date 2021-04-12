Samsun’da jandarmadan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Samsun’da İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, akşamları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile yol uygulaması ve HES kodu sorgulaması yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’da saat 21.00’de başlayan ve yarın saat 05.00’a kadar kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri yol uygulaması sırasında araç sürücülerinin ve içinde bulunanların izin belgelerini kontrol ederek, HES kodu sorgulaması yaptı. Denetimleri sıklaştıran jandarma ekipleri, kısıtlamaya uymayanlara adli ve idari işlem uyguladı.