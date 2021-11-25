Samsun’da bir kişi araç içinde uyuşturucuyla yakalandı

Samsun’da bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu araç içinde uyuşturucuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen C.Ö.’yü (27) takibe aldı. Narkotik polisi Ö.Ç.’yi Yenidoğan Mahallesi’nde araç içinde yakaladı. Gözaltına alınan Ö.Ç.’nin içinde bulunduğu araçta ve evinde yapılan aramada 69 adet ecstasy hap, 126 kapsül sentetik ecza, 0,27 gram esrar maddesi ve 1 adet kullanıma hazır dolu vaziyette bong çubuğu ele geçirildi. "Uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ö.Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.