Samsun’da “Benim Adım Kudüs” konferansı

Büyük Gençlik Hareketi kapsamında düzenlenen ‘Benim Adım Kudüs’ konferansı büyük ilgi gördü.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ömer İdris Akdin tarafından verilen konferansta ayrıca şiir dinletisi, ezgi ve ney taksimi yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi Büyük Salon’da "Benim Adım Kudüs Samsun’dan Kudüs’e İnce Bir Yol Vardır” programı düzenlendi. 9 Aralık 1917’de Kudüs’ün işgali sonucu son Osmanlı askerinin Kudüs’ten ayrılışı nedeniyle düzenlenen geceye 15 sivil toplum kuruluşu katıldı. Vatandaşların yanı sıra Samsun’da yaşayan Filistinliler de programa büyük ilgi gösterdi.

Ömer İdris Akdin, görsel veriler ve videolar eşliğinde yaptığı sunumda Kudüs’ün tarihi önemi ve Filistin halkının neden yalnız bırakılmaması gerektiğinin üzerinde durdu.