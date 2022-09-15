Türkiye İstatistik Kurum (TÜİK) verilerine göre Samsun’da ağustos ayında 2 bin 203 konut satıldı.

TÜİK, geçen aya dair konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde ağustos ayında 123 bin 491 konut satıldı. Samsun’da ise bu rakam 2 bin 203 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Tokat’ta 564 konut, Çorum’da 851 konut, Amasya’da da 536 konut satıldı.