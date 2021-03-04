Samsun’da 4 bin 153 çocuğa online olarak masal anlatıldı

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından online olarak düzenlenen Masal Anlatma Günü etkinliği ile 4 bin 153 çocuk masalla buluştu.

Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Anadolu Masalları" projesi kapsamında Samsun’da Masal Anlatma Günleri etkinliği devam ediyor. Samsun’un 17 ilçesinin tamamında 17 masal öğretmenleri tarafından 4 bin 153 çocuk masallarla buluştu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından masal öğretmenleri işbirliği ile ’Zoom’ üzerinden Masallar anlatıldı. Masalların yanı sıra origami etkinliği, şarkı söyleme etkinliği grup sohbeti etkinliği de yapılıyor. İmdi Dede, Altın Balta, Koca Nine ile Tilki, Göğsü Kınalı Serçe gibi masalların anlatıldığı etkinliği çocuklar merakla dinliyor. Aynı zaman da İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde her cumartesi akşamı il ’Zoom’ hesabından 300 çocuğa masal etkinliği düzenleniyor.