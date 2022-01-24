Samsun’da 3 bin 815 öğretmene robotik kodlama eğitimi verildi

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, robotik kodlama konusunda il genelinde 3 bin 815 öğretmene eğitim verildiğini ve öğrenciler için 55 adet bulunan robotik kodlama atölyesi sayısını da 250’ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve personellerinin katılımıyla Robotik Kodlama Eğitimi Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Toplantıda teknolojinin nimetlerinden daha çok faydalanabilmek, geleceğe yönelik nitelikli bireyler yetiştirmek ve yeni stratejiler geliştirmek amacıyla robotik ve kodlama konusunda yürütülen çalışmalar görüşüldü. İl genelinde bugüne kadar gerçekleştirilen 150 robotik kodlama eğitimine 3 bin 815 öğretmenin katıldığını ifade eden Vali Dağlı, geleceğin teminatı çocuklara 55 robotik kodlama atölyesinde eğitim verilmeye devam edildiğini belirterek, atölye sayısını 250’ye çıkarmayı hedeflediklerini ve bu hedef doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Robotik ve kodlama eğitiminin geleceğe yapılan büyük bir yatırım olduğuna dikkat çeken Dağlı, çocuklara kod okuryazarlığı becerisi kazandıracak eğitimleri desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi. Vali Dağlı ayrıca bu yıl Samsun merkezli yapılacak olan TEKNOFEST 2022’nin de bu atölyelerde yetişen çocuklar için çok iyi bir fırsat olduğunu ve hepsinden başarı elde edecek projeler beklediklerini söyledi.