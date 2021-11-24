Samsun Üniversitesi’nde KOSGEB destekleri anlatıldı

Samsun Üniversitesi’nde düzenlenen toplantıda KOSGEB destekleri hakkında bilgi verildi.

Samsun Üniversitesi 100. Yıl Konferans Salonu’nda, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) iş birliği ile “KOSGEB Girişimcilik Toplantısı” gerçekleştirildi. Samsun Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi akademisyenlerinin ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, KOSGEB Kobi Uzmanı Makine Mühendisi Fatih Yavuz, KOSGEB destekleri ile ilgili yaptığı sunumla katılımcıları bilgilendirdi. Sunum kapsamında KOSGEB Desteklerinden Yararlanamayan Sektörler, Girişimcilik Destekleri, Geleneksel Girişimci Destek Programı, İleri Girişimci Destek Programı, AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı, Nitelikli Personel Gideri Desteği ve KOSGEB Kredi Faiz Desteği gibi konularda bilgi verildi.

Toplantı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.