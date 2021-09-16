Samsun Tarım Fuarı’nın onur konuğu Havza standına yoğun ilgi

Samsun Tarım Fuarı’nın onur konuğu Havza standı yoğun ilgi gördü.

6. Samsun Tarım Fuarı’nın onur konuğu Havza standı Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından ziyaret edildi. Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından konuklar karşılandı, çeşitli ikramlar yapıldı.

Fuarda Havza Belediyesi, Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Havza Ziraat Odası, İlk Kıvılcım 1919-? Havza Kadın Üretim Kooperatifi, Horasan Antika ve El Sanatları Atölyesi, Sağlam Kılıç, kendi imkanları ile el sanatları üreten Selma Pekşen, Ayşegül Arslan ile Dilek Elibol tarafından oluşturulan standı katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman katılımcılara teşekkür ederek, “Standımıza halkımızın ilgisi oldukça güzel. İlçemizin tanıtımı için önemli bir tanıtım imkanı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise “Tarım fuarında Havza’nın kendine has özelliklerini ön plana çıkarmak amacı ile yapmış olduğumuz istişarelerde kaplıca suyumuzu tanıtacak, aynı zamanda kaplıca suyunun faydalarını anlatacak bir çalışma düşündük. Hem pandemi ile birlikte kolonyanın hayatımıza daha fazla girdiği bu süreci de değerlendirelim hem de kaplıcaya dair Havza’ya dair hatırda kalıcı bir tanıtım çalışması yapalım diye düşündük. Gelen misafirlerimize hediye ediyoruz. Hazırlanan standımızda ilçemizin hem tarihi, hem coğrafi hem de kültürel varlıklarını tanıtırken bir taraftan da ilçemizdeki tarım ve tarımsal ürünleri tanıtma imkanı bulmaktayız. Tüm ziyaretçilerimize ve katılımcılara teşekkür ederim” diye konuştu.

Samsun Tarım Fuarı 19 Eylül’e kadar ziyaretçilere açık olacak.