Samsun Büyükşehir’den öğrencilere kırtasiye yardımı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin eğitim hayatına destek olmak amacıyla 17 ilçede 1092 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı yaptı.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlara destek olmaya devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılında da ailelere ve çocuklara olan desteğini sürdürdü. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığı ile yapılan desteklerden 17 ilçedeki ihtiyaç sahibi 729 aile yararlandı. İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki bin 92 öğrenciye toplamda 327 bin 600 lira tutarında eğitim ve öğretim desteği verildi.

Kırsal ilçelerde eğitim gören öğrencilere defter, kalem, cetvel, silgi, boyama setleri gibi okul malzemeleri bulunduran bir çanta hediye eden Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Başkan Mustafa Demir’in başarı dileğinde bulunduğu kartları da çocuklara iletti. Aynı zamanda ailelerin ‘temel ihtiyaç destek kartlarına’ da nakdi yardımlar yapıldı. Aileler de kendilerine destek olan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e ve ekibine teşekkür etti.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Demir, "Bu güzel şehir ve kıymetli gençlerimiz, başımızın tacı öğrencilerimiz, sevdamızdır. Gençler ve öğrenciler başta olmak üzere tüm Samsun’umuza hizmet yolunda tükenmeyen bir azimle çalışıyoruz. Bizler hizmet etmek için varız ve bu kadim kentin hizmetkârıyız. Bu doğrultuda öğrencilerimizin yanında yer almaya devam ediyoruz. Kırtasiye desteğinden Temel İhtiyaç Destek Kartına yapılan nakdi yardımlara varıncaya kadar gönül belediyeciliğimiz kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere desteğimiz sürecektir" dedi.