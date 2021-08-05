Samsun Büyükşehir Belediyesi yolları yapıyor mesafeler kısalıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tekkeköy ilçesi Gökçedere Mahallesi’ndeki 6 kilometrelik yolu genişleterek konforlu hale getirdi. Mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getirerek Başkan Mustafa Demir’e teşekkür etti.

Tekkeköy ilçesine bağlı 90 haneli 500 nüfuslu Gökçedere Mahallesi’nin yol hasreti sona eriyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, tüm kırsal mahallelerde olduğu gibi Tekkeköy ilçesi Gökçedere Mahallesi’nde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 6 kilometre uzunluğundaki yolu genişleten ekipler, birinci sınıf kaplama ile bölgeyi konforlu hale getiriyor. Bu arada Gökçedere Mahallesi’ndeki grup yolunun konforunu da artıran Büyükşehir Belediyesi, içme suyu sorunlarına ilişkin çalışmalara da devam ediyor.

Yol yapılınca köye dönüş başladı

Gökçedere Muhtarı Necmi Topçu, tüm ulaşım sıkıntılarının yakında biteceğini söyleyerek, “Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir sözünü tuttu. Allah kendisinden ve emeği geçen herkesten razı olsun. Biz de elimizden geldiğince kendilerine yardımcı oluyoruz. Yolumuz bozuk, dar, çamur ve toz içindeydi. Şimdi ise genişletildi. Mahallemiz pırıl pırıl oluyor. Şehir dışında yaşayan hemşerilerimiz, yolumuzun yapılacağını duymuş. Ev inşa etmek için yol çalışmasının tamamlanmasını bekleyen 7 ailemiz var” dedi.

Yol için verdikleri mücadeleyi anlatan mahalle sakini Muzaffer İlhan, “Uzun yıllar köy yolumuzun yapılması için mücadele verdik. AK Parti iktidarıyla yolumuz düzeltildi. Stabilize yol, toz ve çamurdan geçilmiyordu. Başkanımız göreve geldiğinde bize söz verdi. Sözünü yerine getiriyor. Mahalle sakinleri olarak çok mücadele verdik. Bugün yolumuzun yapıldığını görmek bizi duygulandırıyor. Cumhurbaşkanımızdan ve Mustafa Demir başkanımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.

Konforlu yola kavuşacakları için çok mutlu olduklarını ifade eden mahalle sakinlerinden Cemile İlhan, “Kendimizi bildik bileli yollarımız perişandı. Hep çamurlu yollarda geldik gittik. Dardı, çamurdu, iki araba yan yana geçemiyordu” derken, Şaban Yıldız ise, “ Aylardır tüm iş makineleri çalışıyor. Çok şükür yollarımız yapılıyor. Şuan çok rahatız. Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalardan çok memnunuz. Her hizmetimizi yapıyorlar“ ifadelerini kullandı.