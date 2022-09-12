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Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı İlk Toplantısı’nda 43 gündem maddesi görüşüldü.
SAMSUN 12.09.2022, 15:31
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı İlk Toplantısı’nda 43 gündem maddesi görüşüldü.
Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda Meclis 2. Başkanvekili İsmail Sevindik başkanlığında yapıldı. 41 gündem 2 de gündem dışı maddenin görüşüldüğü meclis toplantısında söz konusu maddeler daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.
Meclis 2. Başkanvekili İsmail Sevindik yaptığı konuşmada Başkan Mustafa Demir’in tedavi olmak için şehir dışında olduğunu, 1. Başkanvekili Nihat Soğuk’un da yurt dışında bulunduğunu belirtti.
İlgili komisyonlarda görüşülecek gündem maddeleri 16 Eylül Cuma günü yapılacak meclis toplantısında karara bağlanacak.
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