Samsun Büyükşehir Barınma Evi kimsesizlere yuva oldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Barınma Evi, soğuk kış günlerinde sokakta kalan kimsesiz vatandaşlara yuva oldu. 8 dönüm üzerine inşa edilen ve 7 gün 24 saat hizmet veren 20 kişi kapasiteli Barınma Evi’nde her öğün sıcak yemek çıkıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin evsiz ve kimsesiz vatandaşlar için inşa ettiği barınma evi hizmete girerek misafirlerini ağırlamaya başladı. Huzurevinin bulunduğu bölgede 8 dönüm üzerine inşa edilen merkez, 7 gün 24 saat hizmet veriyor. 10 oda ve 20 kişi kapasiteli Barınma Evi’nde sokakta yaşayan vatandaşlar sıcak yemek ve yatacak yer buluyor. Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Barınma Evi Samsun’da bulunan ihtiyaç sahibi kişiler, konaklama ihtiyacı olan aileler, hasta ve refakatçilerine de hizmet verecek. Yılın 12 ayında hizmet veren merkezde üç öğün yemek, temizlik ve sağlık hizmetleri de ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Barınma Evi inşaatının geçen yıl itibarıyla başladığını ve kısa sürede bitirilerek hizmete sunulduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Sokakta yaşayan vatandaşlarımız için sıcak bir yuva. Bir de günü birlik Samsun’a gelen, hastaneye ziyarete gelen ve kalacak yeri bulunmayan vatandaşlarımıza konaklama hizmeti de verebilecek durumda. Geçtiğimiz yıl itibariyle inşaat başladı ve kısa sürede tamamlanarak kış dönemine hazır hale getirildi. Toplam 20 kapasiteli 10 odadan oluşuyor. Burada emniyet birimlerimizce ya da vatandaşlarımızın ihbarlarıyla bize ulaşan kişileri misafir ediyoruz. Sağlık, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetlerinin tamamını veriyoruz” dedi.

“Psikolojik danışmanlık hizmeti de veriliyor”

Barınma Evi’ne getirilen vatandaşlara sağlık, yemek, temizlik ve barınma ihtiyaçları dışında psikolojik danışmanlık hizmetinin de verildiğini belirten Başkan Demir, şunları söyledi:

“Aileleriyle yaşadığı sıkıntıdan dolayı sokakta kalan vatandaşlarımızın aileleri ile iletişime geçip problemlerin çözümü için psikolojik danışmanlık hizmeti de veriyoruz. Sıcak, güvenli, hiçbir sorun olmayacak şekilde sosyal devlet anlayışı ile ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza kucak açıyoruz. İşi olmayan vatandaşlarımızı yine belediyemizin İstihdam Bürosu’na yönlendiriyoruz. Hızlı bir şekilde iş bulabilmeleri için takip ediyoruz. Barınma Evimiz ikili ve tekli odalara sahip. Odalarımızda televizyon, masa, dolaplar mevcut. 24 saat sıcak suyu olan banyosu, tuvaleti ile bir kişinin ev ortamında ihtiyaç duyabileceği ne varsa her şeye sahip bir merkez.”