SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Samsun’un 2021 yılında gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 74 milyar 829 milyon TL olarak açıklandı.

TÜİK, il bazında gayrisafi yurt içi hasıla rakımlarını paylaştı. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü de kendi yetki alanında bulunan Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum’un 2021 yılı gayrisafi yurt içi hasıla rakamlarını paylaştı.

Verilere göre Türkiye’de gayrisafi yurt içi hasıladan en yüksek payı yüzde 30,4 ile İstanbul aldı. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’ne göre Samsun 2021 yılında 74 milyar 829 milyon TL GSYH’ye ulaştı. Tokat 2021 yılında 24 milyar 395 milyon TL GSYH’ye ulaştı. Çorum 2021 yılında 25 milyar 757 milyon TL GSYH’ye ulaştı. Amasya 2021 yılında 17 milyar 698 milyon TL GSYH’ye ulaştı.