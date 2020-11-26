Rektör Ünal’ın Ankara temasları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde(TBMM) Samsun milletvekilleri ve Din İşleri Yüksek Kurul Başkanı Haçkalı’yı ziyaret ederek iş birliği ve çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu .

OMÜ Rektörü Ünal Yavuz, TBMM’ye yaptığı ziyarette Samsun Milletvekilleri Çiğdem Kararaslan, Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Yusuf Ziya Yılmaz, ve Sinop Milletvekili Nazım Maviş’le görüşerek Samsun’u ve bölgeyi ileriye taşıyacak hamleler ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında istişarede bulundu. OMÜ’yü kısa vadede ileriye taşıyacak hedeflerini milletvekilleriyle paylaşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, eğitim ve AR-GE çalışmalarına yoğunluk vererek Samsun’a ve bölgeye katkı sunmayı amaçladıklarını kaydetti. Üniversite ve şehir iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik projelerin de konuşulduğu görüşmelerde Rektör Ünal, piyasanın beklentilerini karşılayacak istihdama yönelik bir eğitim modeli oluşturmak için çalıştıklarını belirtti.

Din İşleri Yüksek Kurul Başkanı Haçkalı’yı ziyaret etti

Rektörü Ünal, Ankara’daki temasları kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurul Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı’yı makamında ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanlığında gerçekleşen görüşmede, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Rektör Ünal ve ekibini tebrik ederek kendilerine başarı temennisinde bulundu. Görüşmede OMÜ ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yapılması planlanan iş birliği ve çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.