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Rektör Aydın Teknofest 2021 paydaş kurumlar özel davetine katıldı

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Teknofest 2021 paydaş kurumlar özel davetine katıldı.

SAMSUN 21.09.2021, 05:54
Rektör Aydın Teknofest 2021 paydaş kurumlar özel davetine katıldı

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Teknofest 2021 paydaş kurumlar özel davetine katıldı.

Gerçekleşen özel davette Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, festival alanında bulunan stantları ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve öğrenciler ile bir araya geldi. Teknofest bu yıl Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, yürütücülüğünde Türkiye’nin önde gelen şirketleri, kamu kurumları, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da bulunduğu 72 paydaş ile birlikte Atatürk Havalimanında gerçekleştiriliyor. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknoloji ve Sanayi Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen özel davet, kokteyl ve bilgilendirmenin ardından alan gezisi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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