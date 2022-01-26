Özdemir: “Tüm tedbirleri almış durumdayız”

Samsun’un Havza ilçesinde cumartesi gününden bu yana devam eden kar yağışı sonucu kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Kar yağışı ile birlikte Havza Belediyesi ekiplerince ilçe merkezinde özellikle hastane yolu ve ana arterlerde tuzlama ve kar temizleme çalışmalarına başlandı. Karla mücadele kapsamında Havza Belediyesine ait iş makineleri ile ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde de kar temizleme çalışmalarına hız verildi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, kış şartlarının olumsuz etkisini en aza indirmek amacıyla karla mücadelenin devam ettiğini belirterek, “Ekiplerimiz kar yağması ile birlikte ana caddelerin yanı sıra eğimli bölgelerde, kaza riski görülen yokuşlar ve rampalarda tuzlama çalışmaları yapmaya başladı. Ekiplerimiz ve iş makinelerimiz 24 saat görev başındalar. İlçemizde hayatın normal seyrinde devam etmesi için gerekli olan tüm tedbirleri almış durumdayız ve sürekli olarak hazırlıklıyız. Hazırlıklarımız kapsamında tuz ve çakıl karışımı kullanıma hazır şekilde stokta bekletilmekte” dedi.