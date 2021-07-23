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Otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı

Samsun’da kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaçlık bölgeye uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

SAMSUN 23.07.2021, 14:02
Otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı
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Samsun’da kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaçlık bölgeye uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Sakarlı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan 52 AJ 546 plakalı otomobil sürücüsü Önder Y. direksiyon hakimiyetini kaybederek karayolu kenarında bulunan ağaçlık bölgeye uçtu. Kazada yaralanan Önder Y. ve Hatice Y. olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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