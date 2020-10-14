Otobüs yolcu sayıları pandemide dip yaptı

Samsun’da 2019 yılı Mart-Eylül ayları arasında otobüsler ile 4 milyon 511 bin 488 yolcu taşınırken, pandeminin etkili olduğu 2020 Mart-Eylül ayları arasında ise yolcu sayısı yüzde 61 azalarak 2 milyon 766 bin 453’e düştü.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı SAMULAŞ A.Ş.’nin 2012-2020 yılı otobüs işletmesi aylık bazda yolcu sayıları istatistiğine İhlas Haber Ajansı(İHA) ulaştı. SAMULAŞ’a bağlı otobüsler ile 2012 Kasım ayından 2020 Eylül ayına kadar toplam 33 milyon 173 bin 497 yolcu taşındı. 2019 yılının ilk 2 ayına göre 2020 yılının ilk 2 ayında yolcu sayıları artarken, korona virüsünün Türkiye’de görülmeye başladığı Mart ayından itibaren yolcu sayılarında büyük bir düşüş yaşandı.

Otobüsle taşınan yolcu sayısı yüzde 61 azaldı

2019 yılı Mart ayında otobüsler ile 848 bin 343 yolcu taşınırken, 2020 yılı aynı ayında ise bu sayı 561 bin 587’ye geriledi. En büyük yolcu sayısı düşüşü ise Nisan-Mayıs ayları arasında yaşandı. 2019 Nisan ayında otobüsler ile 845 bin 399 yolcu taşınırken, 2020 yılı aynı ayında 83 bin 512 yolcu taşındı. 2019 Mayıs ayında 830 bin 874 yolcu taşınırken, 2020 Mayıs ayında 87 bin 767 yolcu taşındı. 2019 Haziran’da 663 bin 386 kişi, 2020 Haziran’da ise 279 bin 97 yolcunun ulaşımı sağlandı. Temmuz 2019’da 708 bin 436 kişi taşınırken, Temmuz 2020’de ise 365 bin 368 yolcu taşındı. Ağustos 2019’da 615 bin 50 yolcunun taşıması otobüslerle yapılırken, 2020 Ağustos ayında ise 367 bin 704 yolcu otobüsle seyahat etmeyi tercih etti. Toplamda 2019 yılı Mart-Eylül ayları arasında otobüsler ile 4 milyon 511 bin 488 yolcu otobüsler ile taşınırken, 2020 Mart-Eylül ayları arasında ise 2 milyon 766 bin 453 yolcunun ulaşımı sağlandı.

2012 yılından itibaren her yıl artan yolcu sayıları pandemi dolayışla ilk kez bu yıl düşüşe geçti.