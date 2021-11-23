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Oto yedek parçalarındaki artışlar tamircileri olumsuz etkiledi

Samsun’da oto tamircileri, otomobil yedek parçalarına gelen aşırı zamların hem araç sahiplerini hem de kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

SAMSUN 23.11.2021, 13:53
Oto yedek parçalarındaki artışlar tamircileri olumsuz etkiledi

Samsun’da oto tamircileri, otomobil yedek parçalarına gelen aşırı zamların hem araç sahiplerini hem de kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Otomobil sahiplerinin en çok yedek parça fiyatlarından yakındığına değinen oto tamir ustası Cemal Sivrikaya, “İnsanlar şu anda en çok kışlık bakım için geliyorlar. Antifriz kışın motoru koruyor. Antifriz 70 ile 110 TL arasında değişiyor. Bazen insanlar bunu koydurmuyor. Daha sonra gelen arabalara bakıyoruz, motordaki su borularının tamamı donmuş. Her şeyin ustaya bırakılmaması lazım. İnsanlar kendi araçlarını takip etmeliler. Bir motor suyu donduğu zaman en kötü 10 bin TL masraf çıkıyor. Bu fiyata arabaya göre değişebilir. İnsanlar en çok parça fiyatlarından yakınıyorlar. Bu da günün ekonomik şartlarına göre şekil alıyor. Yedek parçalar genelde dışarıdan geliyor. Satıcılar da döviz kurundan dolayı fiyatların üstüne koyuyorlar. Müşteri arabasını yaptırmaya geliyor, parça fiyatı ağır geliyor. Fiyatları biz belirleyemiyoruz. Müşteri gidip bu sefer kendi parça alıyor. Aldığı parça da bizim takacağımız parçanın 2 kalite aşağısında oluyor. Müşteriler fiyat olarak daha uygun parça alırken, kaliteden ödün veriyorlar. Ucuz parçalar ileride daha büyük arızalara neden olabiliyor. Parça fiyatlarının artması araç sahiplerini, ustaları ve parça satanları bile etkiledi. Günlük cirolar düştü. Bu da bizim işlerimizi olumsuz etkiliyor” dedi.

“Dün 50 TL’ye alınan parça bugün 200 TL”

Ortalama bir kışlık bakım masrafının 400 TL ile bin TL arasında değiştiğine dikkat çeken Ahmet Sivrikaya ise şunları söyledi:

“Yaklaşık 1 aydır işlerimizde biraz düşüklük var. Sanayide bir kalabalık var ama boş bir kalabalık. İnsanlar araçlarına kapsamlı bir bakım yaptıramıyor. Dün 50 TL’ye aldığınız bir parçayı bugün 200 TL’ye alıyorsunuz. Akşamdan sabaha parçanın üzerine dolar mı yükleniyor bunu da anlamış değiliz. Bu da hem bizi hem de araç sahiplerini yoruyor. Sektörümüzü en çok etkileyen internetten alınan yedek parçalar. İnsanlar daha ucuz diye internetten alıyor, gelen malzemenin kalitesini bilmeden alıyorlar. 50 lira ucuza internetten parça alıyorlar ama onun yol açtığı masraf 3 bin TL’ye patlayabiliyor. Bizim tamir ettiğimiz ya da taktığımız parçalardan kendimiz sorumluyuz ama internetten getirilen parçaların sorumluluğunu almıyoruz. Parçaların pahalı olması da işlerimizi olumsuz etkiledi. Müşteriler cebindeki paraya bakıyor, parça fiyatına bakıyor, tamiratını erteliyor.”

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