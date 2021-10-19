OMÜ’den 4 patent tescili daha

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) akademisyenlerinin geliştirdiği ve Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusu yapılan 4 patent daha tescillendi.

OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi Patent Biriminin buluş sahibi akademisyenlerle ortak çalışma yürütmesi ve buluşların patent tescillerinin alınması için Türk Patent ve Marka Kurumuna gerçekleştirdiği başvurular neticesinde 4 patent daha tescillendi.

4 patent daha tescillendi

OMÜ Mühendislik Fakültesi Öğr. Üyeleri Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz ve Doç. Dr. Hakan Özcan’ın ortak buluşları olan ‘Yakıt özelliklerinin geliştirilmesinde kullanılacak fotokatalitik kapsül’ adlı buluşu, OMÜ Mühendislik Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Özgür Demircan’ın ‘Kompozit malzemelerde dört nokta eğme testi sonrası için kırılma analiz cihazı ve analiz yöntemi’ adlı buluşu, OMÜ Mühendislik Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Münir Anıl’ın “Çavdar unundan mayalı / mayasız unlu mamul yapımı için hamur yoğurma makinası” adlı buluşu ve OMÜ Tıp Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Abdülkadir Bakay’ın ‘Uterus Manipülasyon Cihazı’ adlı buluşu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek patentlendi.

Patentlenen buluşların ticarileştirme ve lisanslama faaliyetleri yine OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi Fikri Sınai Haklar ve Ticarileştirme Birimi tarafından yürütülecek.

OMÜ Hayvan Hastanesi Başhekimlik Görevini Prof. Dr. Mehmet Tütüncü devraldı

Öte yandan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinin yeni Başhekimi, Prof. Dr. Mehmet Tütüncü oldu. Başhekimlik makamında yapılan devir teslim töreninde Başhekim Prof. Dr. Murat Güzel, görevini Prof. Dr. Mehmet Tütüncü’ye teslim etti. Törene; Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Albayrak, dekan yardımcıları Prof. Dr. Metin Çenesiz ile Prof. Dr. Şerife Tütüncü de katıldı. Törende Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Albayrak, hastanenin gelişimi adına göstermiş olduğu hizmetlerden dolayı görev süresi dolan eski Başhekim Prof. Dr. Murat Güzel ve Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Serhat Serhat Ay’a teşekkür ederken, Başhekimlik görevini üstlenen Prof. Dr. Mehmet Tütüncü’ye de yeni görevinde başarılar diledi.