OMÜ 6. Aynur Dağdemir Bilgi Yarışması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) düzenlenen 6. Aynur Dağdemir Bilgi Yarışması sona erdi.

OMÜ Sağlık Topluluğu tarafından düzenlenen 6. Aynur Dağdemir Bilgi Yarışması, yapılan finalle tamamlandı. OMÜ Tıp Fakültesi Mavi Salon’da yapılan bilgi yarışmasına Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gamze Alaylı, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan ve çok sayıda öğrenci katıldı. 9 grup toplamda 27 yarışmacının katıldığı yarışma tıp öğrencileri büyük ilgi gösterdi.

Kıyasıya geçen yarışmanın sonunda, öğrenciler Mustafa Başdaş, Anıl Furkan Ölmez ve Ekiner Okay’ın oluşturduğu Kapitone ekibi birinci oldu. Dereceye giren gruba hediyelerini Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk ve Başhekim Prof. Dr. Fatih Özkan verdi.

Yarışma toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.